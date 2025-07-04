ВСУ атаковали российские регионы 42 дронами за три часа

Больше всего дронов — 28 — силы ПВО уничтожили в Белгородской области.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 4 июля. По данным ведомства, атаки были зафиксированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над несколькими регионами страны.
«В результате дежурными средствами ПВО были уничтожены 28 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 — над Брянской областью, 3 — над Курской областью, 2 — над Орловской областью, а также по одному беспилотнику над Смоленской, Воронежской и Тверской областями», — заявили в министерстве.
В сообщении Минобороны уточняется, что атаки удалось своевременно отразить благодаря организованной работе подразделений ПВО. В результате оперативных действий угрозы для гражданских объектов и населения не возникло. Обстановка в регионах остается стабильной, говорится в официальной информации.