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Минобороны заявило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ над российскими регионами

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, дежурные средства ПВО вечером 4 июля перехватили и уничтожили 42 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области — 28 единиц. Также сообщается об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью, трёх — над Курской, двух — над Орловской и по одному дрону над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

В сообщении Минобороны не уточняется, имеются ли разрушения на земле в результате падения обломков вражеских дронов.

Ранее Life.ru писал, что в пятницу вечером в трёх российских городах закрыли аэропорты. Ограничения на полёты ввели в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Тамбове.

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