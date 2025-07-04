Минобороны заявило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ над российскими регионами

По данным ведомства, дежурные средства ПВО вечером 4 июля перехватили и уничтожили 42 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области — 28 единиц. Также сообщается об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью, трёх — над Курской, двух — над Орловской и по одному дрону над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
В сообщении Минобороны не уточняется, имеются ли разрушения на земле в результате падения обломков вражеских дронов.
Ранее Life.ru писал, что в пятницу вечером в трёх российских городах закрыли аэропорты. Ограничения на полёты ввели в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Тамбове.