Раненного в Сергиевом Посаде мальчика прооперировали

О нападении на ребенка стало известно 4 июля. Мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. После этого нападавший скрылся в своей квартире, к нему пытались прорваться силовики. Позже подозреваемого задержали — им оказался мужчина 1990 года рождения.