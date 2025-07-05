Раненного в Сергиевом Посаде мальчика прооперировали

«Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой», — рассказала Мишонова.
По данным уполномоченного по правам ребенка, нападавший болен шизофренией. В момент, когда мужчина набросился на малолетнего, мальчик играл во дворе.
О нападении на ребенка стало известно 4 июля. Мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. После этого нападавший скрылся в своей квартире, к нему пытались прорваться силовики. Позже подозреваемого задержали — им оказался мужчина 1990 года рождения.