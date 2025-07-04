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В Пскове мошенник обокрал девушек с сайтов знакомств на два млн рублей

В Пскове задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении нескольких жительниц Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Пскове задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении нескольких жительниц Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленник знакомился с одинокими женщинами на сайтах знакомств, входил к ним в доверие и, используя различные предлоги, просил деньги в долг. Для убедительности он отправлял фотографии своего паспорта и составлял расписки, однако после получения средств переставал выходить на связь.

Как сообщила Волк, жертвами мошенника стали как минимум три петербурженки, общий ущерб оценивается в два миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет проведена работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых в мошенничестве более чем на 5,5 миллиона рублей. Мужчины обманули пенсионера. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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