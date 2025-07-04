В Пскове мошенник обокрал девушек с сайтов знакомств на два млн рублей

По данным ведомства, злоумышленник знакомился с одинокими женщинами на сайтах знакомств, входил к ним в доверие и, используя различные предлоги, просил деньги в долг. Для убедительности он отправлял фотографии своего паспорта и составлял расписки, однако после получения средств переставал выходить на связь.