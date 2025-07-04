В результате ДТП в Липецкой области загорелось семь автомобилей

Дорожное происшествие зафиксировали вечером 4 июля в Липецкой области. На трассе М-4 «Дон» столкнулись пять легковых автомобилей, грузовик и фура. Об этом оповестили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Известно о возгорании семи автомобилей. Кроме того, уточняется в материале, пострадал один человек. Его состояние неизвестно. Погибших в результате аварии нет. Трасса доступна для проезда, сказано в уведомлении.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 “Дон” с участием грузового автомобиля, 5 легковых автомобилей и грузового автомобиля (фуры), перевозившего груз “Озон”, с последующим возгоранием 7 автомобилей», — говорится в сообщении.
ДТП с участием четырех авто произошло также на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу.