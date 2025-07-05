В Белгородской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, женщину доставили в Валуйскую ЦРБ, у нее осколочное ранение ноги.
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