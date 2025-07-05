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В Белгородской области женщина пострадала при массированном ударе БПЛА ВСУ

Вечером 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Валуйки женщина получила ранение в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Источник: Life.ru

«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница», — написал Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как ранее писал Life.ru, вечером 4 июля вооружённые формирования Украины атаковали Белгородскую область десятками БПЛА самолётного типа. В Минобороны РФ заявили об уничтожении 28 вражеских беспилотников над территорией региона.

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