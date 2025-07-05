Свыше 20 тысяч абонентов Запорожской области остались без света после удара ВСУ

По его словам, в результате атаки были повреждены несколько энергообъектов, что привело к отключению света у более чем 20 тысяч абонентов в северо-западной части области. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара украинских вооружённых сил по Запорожской области пострадали двое детей и один взрослый. Один из раненых находится в критическом состоянии. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что атака была направлена на село Константиновка, расположенное в Пологовском муниципальном округе.