Балицкий: свыше 20 тысяч человек лишились электричества в Запорожской области

Боевики ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области вечером 4 июля. В результате атаки произошло частичное отключение электроснабжения. Свыше 20 тысяч человек остались без электричества. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Запорожья Евгений Балицкий.
По его данным, электроэнергии лишились абоненты, живущие на северо-западе региона. Евгений Балицкий уточнил, что профильные бригады приступили к работе по восстановлению ресурса. При этом опасность повторных ударов сохраняется, предупредил губернатор.
«Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», — оповестил Евгений Балицкий.
Между тем, над российскими регионами сбили 42 БПЛА. Дроны уничтожены за три часа вечером 4 июля.