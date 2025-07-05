Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий: свыше 20 тысяч человек лишились электричества в Запорожской области

Балицкий сообщил об украинском ударе по энергетической инфраструктуре Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области вечером 4 июля. В результате атаки произошло частичное отключение электроснабжения. Свыше 20 тысяч человек остались без электричества. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Запорожья Евгений Балицкий.

По его данным, электроэнергии лишились абоненты, живущие на северо-западе региона. Евгений Балицкий уточнил, что профильные бригады приступили к работе по восстановлению ресурса. При этом опасность повторных ударов сохраняется, предупредил губернатор.

«Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», — оповестил Евгений Балицкий.

Между тем, над российскими регионами сбили 42 БПЛА. Дроны уничтожены за три часа вечером 4 июля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше