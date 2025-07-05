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Жительнице Белгородской области потребовалась госпитализация после атаки украинского беспилотника

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника была ранена местная жительница.

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника была ранена местная жительница. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в городе Валуйки. Женщина пострадала при падении обломков сбитого БПЛА.

«Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил глава области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по западу Донецка.

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