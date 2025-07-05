Трамп раскрыл, как называет жену перед сном

В мае издание The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что супруга президента США редко бывает в Белом доме, а традиционные функции первой леди выполняет сам Трамп. Как отмечают собеседники газеты, попытки покушения на американского лидера серьезно напугали его жену, которая и ранее испытывала тревогу за безопасность своей семьи, напоминает RT.