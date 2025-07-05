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Трамп раскрыл, как называет жену перед сном

Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова 4 июля рассказал, каким ласковым прозвищем называет свою супругу Меланью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трамп поделился деталями личной жизни.

Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова 4 июля рассказал, каким ласковым прозвищем называет свою супругу Меланью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я говорю ей: “Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По словам американского лидера, это напоминает ему о том, что он президент США.

В мае издание The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что супруга президента США редко бывает в Белом доме, а традиционные функции первой леди выполняет сам Трамп. Как отмечают собеседники газеты, попытки покушения на американского лидера серьезно напугали его жену, которая и ранее испытывала тревогу за безопасность своей семьи, напоминает RT.

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