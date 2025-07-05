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В ростовском Азове принимают заявления на выплаты пострадавшим от БПЛА

Власти Азова в Ростовской области организовали сбор заявлений на финансовую помощь для жителей домов, повреждённых атаками беспилотников ВСУ. Глава города Дмитрий Устименко сообщил об этом в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«С сегодняшнего вечера развёрнуты пункты приема заявлений на выплату единовременной материальной помощи. Палатки ГО и ЧС установлены во дворах домов по Привокзальной, 43 и Коллонтаевскому, 94», — отметил Устименко.

Мэр добавил, что все пострадавшие жильцы могут обращаться за получением выплат по указанным адресам. Он также сообщил о проведении поквартирного обхода для фиксации всех повреждений. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и продолжают патрулировать в ночное время.

Ранее Life.ru сообщал, что в Азове жильцов эвакуировали из дома, пострадавшего в результате украинской атаки беспилотниками. В этом доме проживает около 120 человек.

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