Губернатор Дрозденко сообщил об отражении атаки БПЛА над Ленобластью

Боевики ВСУ наносят удары по Ленинградской области. В ночь на 5 июля беспилотник сбит над Гатчинским округом. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать украинскую беспилотную атаку, уведомил он. Губернатор также подчеркнул, что в результате удара БПЛА не зафиксировано разрушений.
«Беспилотник уничтожен над Гатчинским округом. Без жертв и разрушений. Воздушная опасность сохраняется», — написал Александр Дрозденко.
Вечером 4 июля над регионами РФ сбили 42 дрона ВСУ. Из них 28 перехвачены над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА уничтожены над Брянским регионом. О повреждениях на земле и жертвах не сообщалось.