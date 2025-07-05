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Губернатор Дрозденко сообщил об отражении атаки БПЛА над Ленобластью

В Ленинградской области отражают атаку БПЛА, дрон уничтожен над Гатчинским округом.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ наносят удары по Ленинградской области. В ночь на 5 июля беспилотник сбит над Гатчинским округом. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать украинскую беспилотную атаку, уведомил он. Губернатор также подчеркнул, что в результате удара БПЛА не зафиксировано разрушений.

«Беспилотник уничтожен над Гатчинским округом. Без жертв и разрушений. Воздушная опасность сохраняется», — написал Александр Дрозденко.

Вечером 4 июля над регионами РФ сбили 42 дрона ВСУ. Из них 28 перехвачены над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА уничтожены над Брянским регионом. О повреждениях на земле и жертвах не сообщалось.

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