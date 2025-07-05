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В Ленинградской области сбили беспилотник

В Гатчинском округе Ленинградской области сбили один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА, заявил губернатор. Воздушная опасность сохраняется, добавил он.

До сообщения губернатора в Санкт-Петербурге на взлет и посадку закрыли аэропорт Пулково. Накануне вечером в России сбили 42 беспилотника. Атаке подверглись семь областей.

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