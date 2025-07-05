В Ленинградской области сбили беспилотник

Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА, заявил губернатор. Воздушная опасность сохраняется, добавил он.
До сообщения губернатора в Санкт-Петербурге на взлет и посадку закрыли аэропорт Пулково. Накануне вечером в России сбили 42 беспилотника. Атаке подверглись семь областей.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше