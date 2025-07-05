В Приморье будут судить банду мигрантов и бывших сотрудников миграционного управления

По версии следствия, с января 2023 года в Владивостоке один из мигрантов создал и возглавил вооружённую группу, которая занималась нападениями на своих соотечественников с применением огнестрельного оружия, вымогательством и незаконным завладением денежными средствами. Члены банды нелегально приобретали и перевозили оружие и боеприпасы, использовавшиеся при преступлениях.