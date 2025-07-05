В Приморье будут судить банду мигрантов и бывших сотрудников миграционного управления

Обвинения участникам банды предъявлены по статьям, связанным с бандитизмом, вымогательством, похищением человека и другими преступлениями против личности. Бывшим полицейским инкриминируют превышение должностных полномочий и организацию незаконной миграции.
По версии следствия, с января 2023 года в Владивостоке один из мигрантов создал и возглавил вооружённую группу, которая занималась нападениями на своих соотечественников с применением огнестрельного оружия, вымогательством и незаконным завладением денежными средствами. Члены банды нелегально приобретали и перевозили оружие и боеприпасы, использовавшиеся при преступлениях.
Бывшие сотрудники миграционного управления, злоупотребляя служебным положением, организовали незаконное пребывание 19 иностранных граждан на территории России, оформляя для них подложные документы временного пребывания.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.