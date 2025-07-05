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В Приморье будут судить банду мигрантов и бывших сотрудников миграционного управления

Следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении банды из шести мигрантов и двух бывших сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Обвинения участникам банды предъявлены по статьям, связанным с бандитизмом, вымогательством, похищением человека и другими преступлениями против личности. Бывшим полицейским инкриминируют превышение должностных полномочий и организацию незаконной миграции.

По версии следствия, с января 2023 года в Владивостоке один из мигрантов создал и возглавил вооружённую группу, которая занималась нападениями на своих соотечественников с применением огнестрельного оружия, вымогательством и незаконным завладением денежными средствами. Члены банды нелегально приобретали и перевозили оружие и боеприпасы, использовавшиеся при преступлениях.

Бывшие сотрудники миграционного управления, злоупотребляя служебным положением, организовали незаконное пребывание 19 иностранных граждан на территории России, оформляя для них подложные документы временного пребывания.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.