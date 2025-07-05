Словакия заблокировала новые санкции ЕС в отношении России

«Словацкое правительство будет накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ», — приводит позицию правительства TASR. Власти Словакии отмечают, что предполагаемый отказ от российских поставок может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, а также нанести ущерб экономике.