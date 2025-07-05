Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области сбили ещё два украинских беспилотника

Смоленская область подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что расчёты ПВО уничтожили еще два БПЛА.

Источник: Life.ru

«Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты ещё два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в пятницу над Смоленской областью сбили один вражеский дрон в ходе вечерней атаки украинских БПЛА на российские регионы.

Губернатор подчеркнул, что российские военные принимают все необходимые меры для предотвращения атак ВСУ. В регионе временно ограничено использование мобильного интернета для усиления мер безопасности.

Ранее Life.ru писал, что при массированной атаке украинских беспилотников на Белгородскую область в селе Валуйки пострадала мирная жительница. Женщину увезли в больницу с осколочным ранением.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше