Гладков: в Валуйках при падении обломков беспилотника пострадала женщина

«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram.