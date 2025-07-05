Гладков: в Валуйках при падении обломков беспилотника пострадала женщина

Один человек получил травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Белгородской области, проинформировал Вячеслав Гладков.
Инцидент случился в населённом пункте Валуйки. Губернатор уточнил, что пострадала женщина. Пострадавшую доставили в медучреждение.
«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя.
По словам Гладкова, неподалёку от населённого пункта Чайки, который находится в Белгородском районе, FPV-дрон атаковал автомобили. В результате произошло возгорание.