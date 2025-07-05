Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: в Валуйках при падении обломков беспилотника пострадала женщина

Пострадавшую доставили в медучреждение с осколочным ранением.

Источник: Аргументы и факты

Один человек получил травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Белгородской области, проинформировал Вячеслав Гладков.

Инцидент случился в населённом пункте Валуйки. Губернатор уточнил, что пострадала женщина. Пострадавшую доставили в медучреждение.

«В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя.

По словам Гладкова, неподалёку от населённого пункта Чайки, который находится в Белгородском районе, FPV-дрон атаковал автомобили. В результате произошло возгорание.