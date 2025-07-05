Военный корреспондент RT Роман Косарев опубликовал кадры с места обстрела Петровского района Донецка, в результате которого погибли мирные жители, в том числе молодые люди. На осколках снаряда, которым был произведен обстрел, четко видна маркировка на английском языке: «Receiver, Made in Cedar Rapids, Iowa, USA», что указывает на американское происхождение компонента.
— Как это очень часто бывает, нацисты использовали натовское оружие. Эксперты уже работают над определением типа снарядов, — написал Косарев в своем Telegram-канале.
По словам местных жителей, после обстрела над местом трагедии были замечены дроны, что, по их мнению, свидетельствует о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести повторный удар по спасателям и медикам. Эксперты устанавливают тип использованного снаряда.
Накануне стало известно, что четыре человека погибли, еще четверо ранены на западе Донецка при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Петровском районе. Гражданские ехали в автомобиле, который позже обстреляли ВСУ. Сейчас транспортное средство стоит возле дороги.