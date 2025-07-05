Военный корреспондент RT Роман Косарев опубликовал кадры с места обстрела Петровского района Донецка, в результате которого погибли мирные жители, в том числе молодые люди. На осколках снаряда, которым был произведен обстрел, четко видна маркировка на английском языке: «Receiver, Made in Cedar Rapids, Iowa, USA», что указывает на американское происхождение компонента.