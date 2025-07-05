Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от энергоносителей РФ

Кроме того, Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth, что украинские спецслужбы ведут активную деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в 2026 году. По словам премьера, Киев стремится добиться смены существующего руководства Венгрии на политические силы, поддерживающие Украину, чтобы обеспечить одобрение евроинтеграции страны и ее вступления в Европейский союз, передает RT.