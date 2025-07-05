Сразу два украинских дрона атаковали Ленинградскую область

Ранее губернатор информировал о том, что аналогичный инцидент произошел в Гатчинском муниципальном округе. Там также был сбит дрон, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Глава региона подчеркнул, что все системы гражданской защиты работают в штатном режиме, угрозы для населения отсутствуют.