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Сразу два украинских дрона атаковали Ленинградскую область

В Тосненском районе Ленинградской области силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 4 июля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.

Один из дронов уничтожен над Тосненским районом.

В Тосненском районе Ленинградской области силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом 4 июля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.

По словам главы Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на 4 июля. «Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет», — отметил Дрозденко.

Ранее губернатор информировал о том, что аналогичный инцидент произошел в Гатчинском муниципальном округе. Там также был сбит дрон, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Глава региона подчеркнул, что все системы гражданской защиты работают в штатном режиме, угрозы для населения отсутствуют.