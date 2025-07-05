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Губернатор Дрозденко: над Тосненским районом Ленобласти сбит БПЛА

Ночью 5 июля силами ПВО сбит беспилотник над территорией Тосненского района Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотная атака на Ленинградскую область продолжается. В регионе введен режим воздушной опасности. К 01:43 средства ПВО сбили дрон над Тосненским районом. Об этом оповестил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его информации, жертв и разрушений на земле нет. Это уже второй украинский беспилотник, сбитый над Ленобластью в течение часа. Ранее дрон ликвидировали над Гатчинским районом. Обошлось без жертв и разрушений на земле.

«Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет», — уведомил Александр Дрозденко.

На фоне беспилотной опасности в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. Меры по невыпуску самолетов принимались в 23:25 4 июля. К 01:50 временные ограничения сняли.

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