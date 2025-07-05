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В Ленинградской области сбили второй беспилотник ВСУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Тосненским районом российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Источник: Life.ru

«Жертв и разрушений нет», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Напомним, ночью 5 июля ВСУ атаковали Ленобласть беспилотниками. Около часа назад губернатор сообщил о первом сбитом над территорией региона вражеском БПЛА — его расчётам ПВО удалось уничтожить над Гатчинским округом.

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