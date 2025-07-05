В Ленинградской области сбили второй беспилотник ВСУ

«Жертв и разрушений нет», — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Напомним, ночью 5 июля ВСУ атаковали Ленобласть беспилотниками. Около часа назад губернатор сообщил о первом сбитом над территорией региона вражеском БПЛА — его расчётам ПВО удалось уничтожить над Гатчинским округом.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше