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В Ленинградской области сбиты беспилотники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотниковСначала, по его словам, силами ПВО был ликвидирован дрон над Тосненским районом области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников.

Сначала, по его словам, силами ПВО был ликвидирован дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе.

Дрозденко отметил, что в результате отражения атаки дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Позднее Росавиация сообщила, что в аэропорту Пулково сняли ранее введенные ограничения на полеты.

Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.