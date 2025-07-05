В Ленинградской области сбиты беспилотники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников.
Сначала, по его словам, силами ПВО был ликвидирован дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе.
Дрозденко отметил, что в результате отражения атаки дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Позднее Росавиация сообщила, что в аэропорту Пулково сняли ранее введенные ограничения на полеты.
Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.