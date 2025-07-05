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Shot: Более 30 рейсов задержаны в Пулково из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Пулково задержаны более 30 рейсов и несколько отменены в связи с введением плана «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В аэропорту Пулково задержаны более 30 рейсов и несколько отменены в связи с введением плана «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Задержки коснулись как внутренних, так и международных направлений, включая рейсы в Москву, Казань, Уфу, Екатеринбург, Омск, Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляется питание и напитки, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух беспилотников силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона: один в Гатчинском округе и один в Тосненском районе. По его словам, жертв и разрушений нет.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.

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