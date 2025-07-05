Смолов устроил драку в центре Москвы

«Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», — сообщает telegram-канал Ивана Карпова.