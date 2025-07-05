Смолов устроил драку в центре Москвы

Драка с футболистом Смоловым произошла в одном из московских кафе.
Известный российский футболист Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось утром 5 июля в социальных сетях. Как сообщается, произошедшее случилось еще в мае, но стало известно о драке только накануне.
«Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», — сообщает telegram-канал Ивана Карпова.
Официальных комментариев от самого Федора Смолова или его представителей пока не поступало. Информация о возможных заявлениях в правоохранительные органы также отсутствует.