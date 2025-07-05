В Киеве и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».
Помимо этого, взрывы прогремели в городе Чугуеве, находящемся в Харьковской области.
«Взрывы в Киеве и Чугуеве Харьковской области», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в украинской столице и Харьковской области звучит тревога с воздуха.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли по украинской столице один из масштабных ударов. Киев затянуло чёрным дымом.
Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео масштабные удары по военным объектам в Киеве.