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В Киеве и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы

В украинской столице и Харьковской области звучит тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».

Помимо этого, взрывы прогремели в городе Чугуеве, находящемся в Харьковской области.

«Взрывы в Киеве и Чугуеве Харьковской области», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в украинской столице и Харьковской области звучит тревога с воздуха.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли по украинской столице один из масштабных ударов. Киев затянуло чёрным дымом.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео масштабные удары по военным объектам в Киеве.