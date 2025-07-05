Под Волчанском без вести пропали экс-заключенные батальона «Шквал» ВСУ

«Соцсети заполнили объявления о поиске пропавших без вести под Волчанском в 20-х числах июня вэсэушниках из 57-й омбр. Вероятно, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки. Из публикаций следует, что большинство — это бывшие заключенные украинских тюрем, мобилизованные в батальон “Шквал”», — цитирует своего собеседника ТАСС.