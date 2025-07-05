Мобилизованные украинские солдаты все чаще покидают поле боя.
Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.
«Соцсети заполнили объявления о поиске пропавших без вести под Волчанском в 20-х числах июня вэсэушниках из 57-й омбр. Вероятно, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки. Из публикаций следует, что большинство — это бывшие заключенные украинских тюрем, мобилизованные в батальон “Шквал”», — цитирует своего собеседника ТАСС.
Ранее украинское командование стало активно применять тактику заградотрядов. В состав таких формирований входят операторы FPV-дронов. Они наносят удары по бойцам, которые пытаются сдаться в плен. Подобные эпизоды происходят регулярно, пишет RT.