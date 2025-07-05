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Под Волчанском без вести пропали экс-заключенные батальона «Шквал» ВСУ

Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.

Мобилизованные украинские солдаты все чаще покидают поле боя.

Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.

«Соцсети заполнили объявления о поиске пропавших без вести под Волчанском в 20-х числах июня вэсэушниках из 57-й омбр. Вероятно, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки. Из публикаций следует, что большинство — это бывшие заключенные украинских тюрем, мобилизованные в батальон “Шквал”», — цитирует своего собеседника ТАСС.

Ранее украинское командование стало активно применять тактику заградотрядов. В состав таких формирований входят операторы FPV-дронов. Они наносят удары по бойцам, которые пытаются сдаться в плен. Подобные эпизоды происходят регулярно, пишет RT.