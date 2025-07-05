В США внезапно вспомнили о грехах и махинациях Зеленского

По ее словам, затяжной конфликт с Россией негативно сказывается на положении Украины. Она выразила мнение, что дальнейшее противостояние лишь усугубит кризис в стране, которая, по ее оценке, уже находится в тяжелом положении. Свою позицию она аргументировала тем, что нынешний курс руководства Украины не приносит положительных результатов для государства и его граждан.