Конгрессвумен Луна напомнила, что Зеленский оскорбил Трампа.
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила против дальнейшего финансирования Украины и призвала президента страны Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Соответствующее заявление она опубликовала в своей социальной сети Х.
«Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продается на черном рынке. Он оскорбил нашего президента и вице-президента», — написала конгрессвумен.
По ее словам, затяжной конфликт с Россией негативно сказывается на положении Украины. Она выразила мнение, что дальнейшее противостояние лишь усугубит кризис в стране, которая, по ее оценке, уже находится в тяжелом положении. Свою позицию она аргументировала тем, что нынешний курс руководства Украины не приносит положительных результатов для государства и его граждан.
Зеленский специально затягивает мирное урегулирование, чтобы уничтожить свою страну, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, украинский президент надеется на чудо, передает телеканал 360. Политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, изначально президент США Дональд Трамп не намеревался оказывать поддержку Украине. По оценке эксперта, решение Вашингтона отказаться от военной помощи Киеву связано с отсутствием взаимопонимания и личного контакта между Трампом и Зеленским, пишет «Национальная служба новостей».