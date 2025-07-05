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Губернатор Анохин: ВСУ продолжают атаковать Смоленскую область с помощью БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о продолжении атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в субботу, 5 июля.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о продолжении атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в субботу, 5 июля.

Глава региона сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два дрона над территорией региона.

— Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата, — написал Анохин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Губернатор напомнил, что для усиления безопасности в регионе временно ограничено использование мобильного интернета. Он также призвал жителей сообщать о находке частей БПЛА по телефону 112 и не приближаться к ним.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.

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