Губернатор Анохин: ВСУ продолжают атаковать Смоленскую область с помощью БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о продолжении атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в субботу, 5 июля.
Глава региона сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два дрона над территорией региона.
— Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата, — написал Анохин в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Губернатор напомнил, что для усиления безопасности в регионе временно ограничено использование мобильного интернета. Он также призвал жителей сообщать о находке частей БПЛА по телефону 112 и не приближаться к ним.
Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.