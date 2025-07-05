Смолов избил посетителей «Кофемании», из которой Мамаев и Корорин уехали в тюрьму

На записи видно, как футболист разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем бьёт их по лицу. В это время вмешался официант и попытался разнять дерущихся. По одной из версий, спортсмена могли спровоцировать. По данным инсайдера Ивана Карпова, впоследствии от Смолова требовали деньги за нераспространение этого ролика с дракой.