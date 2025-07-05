Смолов избил посетителей «Кофемании», из которой Мамаев и Корорин уехали в тюрьму

Драка футболиста Смолова в кафе. Видео © Telegram / Первый спорт.
На записи видно, как футболист разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем бьёт их по лицу. В это время вмешался официант и попытался разнять дерущихся. По одной из версий, спортсмена могли спровоцировать. По данным инсайдера Ивана Карпова, впоследствии от Смолова требовали деньги за нераспространение этого ролика с дракой.
У одного из пострадавших врачи выявили перелом орбитальной кости и челюсти, хотя эта информация не подтверждена. Причины конфликта остаются неизвестными.
Последней командой Смолова стал «Краснодар», с которым он завоевал титул чемпиона России. После сезона клуб объявил, что форвард уходит. Осенью 2024 года Смолов мелькал в новостях, когда объявил награду за украденные часы стоимостью ₽8 млн.
Стоит отметить, что именно в этой «Кофемании» на улице Никитской в 2018 году бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош со стульями и чиновником Денисом Паком. Впоследствии оба спортсмена оказались в тюрьме.