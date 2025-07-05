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Суд Москвы продлил арест главе «Военторга» Павлову по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и продлил срок содержания под стражей главе «Военторга» Владимиру Павлову, обвиняемому в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов.

Источник: Freepik

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Павлова», — сообщили в суде.

Суд также продлил срок ареста другим фигурантам по уголовному делу: экс-гендиректору «Военторг-ретейла» Тимуру Исакову, предпринимателю Сергею Тетруашвили, а также топ-менеджеру Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрию Громову.

Глава «Военторга» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту хищения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 1 августа Мещанским судом Москвы Павлов и бывший гендиректор «Военторг-ретейла» Тимур Исаков были арестованы. По уголовному делу также арестованы предприниматель Сергей Тетруашвили и топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов. Гендиректор ООО «Сандора» Дмитрий Комлев переведен из СИЗО под домашний арест, еще один обвиняемый, предприниматель А. Навроцкий, также находится под домашним арестом.