Sun: Трамп хочет облегчить победу России в СВО

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников членов Конгресса и бывшего высокопоставленного американского чиновника, министр обороны США Пит Хегсет самостоятельно принял решение о временной приостановке военных поставок Украине. По данным источников, это уже третий подобный шаг со стороны Хегсета: ранее он в одностороннем порядке распоряжался о прекращении поставок вооружений в феврале и мае, однако оба раза спустя несколько дней эти ограничения были сняты, напоминает RT.