Федор Смолов устроил драку в «Кофемании», двое пострадали

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Федор Смолов подозревается в избиении двух человек в московской «Кофемании», расположенной в центре города.
Инцидент произошел в конце мая и, по сообщениям СМИ, начался со словесной перепалки, после которой Смолов нанес несколько ударов двум мужчинам.
По предварительным данным, один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти. Примечательно, что та же самая «Кофемания» была местом происшествия с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2017 году. Сообщается, что Смолова спровоцировали на конфликт, передает Telegram-канал Mash на спорте.
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