Федор Смолов устроил драку в «Кофемании», двое пострадали

По предварительным данным, один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти. Примечательно, что та же самая «Кофемания» была местом происшествия с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2017 году. Сообщается, что Смолова спровоцировали на конфликт, передает Telegram-канал Mash на спорте.