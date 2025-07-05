Мужчина приставал к школьнице в автобусе во Владивостоке

Пострадавшая отметила в социальных сетях, что человек не реагировал на просьбы прекратить и не закончил домогаться, пока не вышел на нужной ему остановке. Люди уверяют, что извращенец пытался потрогать подростка.
Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «КП» писала, что пресс-служба УМВД России по Владивостоку официально опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях, о бездействии полиции при нападении на женщину. Ведомство заявило, что в ходе проверки установлены иные обстоятельства конфликта.