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Мужчина приставал к школьнице в автобусе во Владивостоке

По словам очевидцев, в автобус № 60 во Владивостоке мужчина взял в руку половой орган и начал приставать к рядом сидящей несовершеннолетней. Полицейские проводят проверку, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшая отметила в социальных сетях, что человек не реагировал на просьбы прекратить и не закончил домогаться, пока не вышел на нужной ему остановке. Люди уверяют, что извращенец пытался потрогать подростка.

Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее «КП» писала, что пресс-служба УМВД России по Владивостоку официально опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях, о бездействии полиции при нападении на женщину. Ведомство заявило, что в ходе проверки установлены иные обстоятельства конфликта.