Мошенники развели 72 человека на 38 млн рублей за неделю в Хабаровском крае

В 18 случаях пострадавшие самостоятельно перечисляли деньги при попытке приобрести товары или оплатить услуги, которые им так и не были предоставлены. Вернуть переводы не удалось. Также в девяти ситуациях преступники пользовались ранее похищенными картами и телефонами, чтобы списывать деньги без ведома владельцев.