Мошенники развели 72 человека на 38 млн рублей за неделю в Хабаровском крае

Наиболее распространённым способом обмана остаются звонки от лжесотрудников банков и других организаций. В 24 случаях злоумышленники убеждали потерпевших, что их сбережения находятся под угрозой, и под предлогом «спасения средств» предлагали перевести деньги на так называемые безопасные счета. Средства исчезали сразу после перевода.
В 18 случаях пострадавшие самостоятельно перечисляли деньги при попытке приобрести товары или оплатить услуги, которые им так и не были предоставлены. Вернуть переводы не удалось. Также в девяти ситуациях преступники пользовались ранее похищенными картами и телефонами, чтобы списывать деньги без ведома владельцев.
Еще в девяти случаях мошенники предлагали жителям края заработать на инвестициях, биржах или других финансовых схемах. Потерпевшие добровольно переводили деньги, рассчитывая на прибыль, однако в итоге лишались всех вложений.
По-прежнему остаётся в ходу фишинг: две жертвы обмана получили в мессенджерах ссылки, после перехода по которым с их счетов были списаны деньги. Ещё в двух случаях злоумышленники звонили потерпевшим под видом курьерских служб и сообщали о несуществующей посылке, предлагая оплатить её доставку онлайн.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальное наказание, которое грозит аферистам — 10 лет лишения свободы.