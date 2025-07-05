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Площадь крупнейшего лесного пожара в Калифорнии стремительно увеличивается

В американском штате Калифорния продолжают бороться с лесными пожарами.

В американском штате Калифорния продолжают бороться с лесными пожарами. В настоящий момент самое крупное возгорание охватило уже 28,6 тыс. гектаров, сообщает телеканал CBS.

«Пожар Мадре, крупнейший в 2025 году, служит резким напоминанием о потенциальных опасностях», — говорится в предупреждении Лесной службы США.

Там уточнили, что для тушения огня власти штата задействовали более 600 человек, семь воздушных танкеров, два вертолета и большое количество пожарных машин.

Также в среду, 2 июля, сообщалось, что из-за сильного пожара в жилых районах округа Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии объявили эвакуацию и закрыли автомобильные магистрали.

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