Площадь крупнейшего лесного пожара в Калифорнии стремительно увеличивается

В американском штате Калифорния продолжают бороться с лесными пожарами. В настоящий момент самое крупное возгорание охватило уже 28,6 тыс. гектаров, сообщает телеканал CBS.
«Пожар Мадре, крупнейший в 2025 году, служит резким напоминанием о потенциальных опасностях», — говорится в предупреждении Лесной службы США.
Там уточнили, что для тушения огня власти штата задействовали более 600 человек, семь воздушных танкеров, два вертолета и большое количество пожарных машин.
Также в среду, 2 июля, сообщалось, что из-за сильного пожара в жилых районах округа Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии объявили эвакуацию и закрыли автомобильные магистрали.
Читайте также: В Турции под контроль взяты шесть из девяти крупных лесных пожаров.