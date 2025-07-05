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Взрывы от работы ПВО прогремели над Чебоксарами

Жители Чебоксар сообщают о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, на подлёте к столице Чувашии сбили несколько вражеских БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Работа ПВО над Чебоксарами. Видео © Telegram / SHOT.

Очевидцы зафиксировали около шести взрывов, в том числе над деревней Лапсары, расположенной примерно в 10 километрах от Чебоксар. Предварительно, ВСУ пытались атаковать одно из местных предприятий в промзоне на юге города. Повреждений на земле и пострадавших, предварительно, нет. Официальные данные о последствиях тоже не поступали.

В эту же ночь, 5 июля, поступила информация о попытках ВСУ атаковать город Борисоглебск в Воронежской области. О серии мощных взрывов сообщили около двух часов ночи.

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