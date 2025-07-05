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Украина атаковала Чувашию беспилотниками, слышны взрывы в промзоне

Украинские беспилотники атаковали Чувашию. Жители Чебоксар сообщают о взрывах в небе над городом в промзоне. На подлете к столице, по предварительным данным, сбито несколько вражеских БПЛА. Об этом сообщают местные жители.

Дроны атаковали несколько российских регионов.

Украинские беспилотники атаковали Чувашию. Жители Чебоксар сообщают о взрывах в небе над городом в промзоне. На подлете к столице, по предварительным данным, сбито несколько вражеских БПЛА. Об этом сообщают местные жители.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Чувашию и другие регионы дронами, слышны взрывы: онлайн-трансляция.

«Всего было слышно около шести взрывов, в том числе над деревней Лапсары, которая находится примерно в 10 километрах от Чебоксар. Повреждений на земле и пострадавших, предварительно, нет. Официальных данных также пока не было», — пишет Shot со ссылкой на местных жителей.

Mash передает, что ВСУ атаковали Чувашию дронами «Лютый». В регионе работает ПВО. Об атаках беспилотников в Чебоксарах сообщается также в приложении МЧС.

Атака украинских дронов произошла сразу на несколько регионов России. В некоторых городах аэропорты приостановили работу. Последние новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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