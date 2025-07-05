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Оренбургская область попала под атаку беспилотников

В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он пообещал информировать жителей о последних новостях об атаке на ресурсах правительства области.

БПЛА заметили в Оренбургской области, рассказал врио губернатора.

В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он пообещал информировать жителей о последних новостях об атаке на ресурсах правительства области.

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«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал Солнцев.

Последняя атака на Оренбургскую область произошла прошлым днем, 4 июля. Тогда опасность удара БПЛА объявляли четырежды.

Регионы России оказались под атакой БПЛА Украины. Подробнее о последних налетых дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.

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