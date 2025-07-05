Оренбургская область попала под атаку беспилотников

БПЛА заметили в Оренбургской области, рассказал врио губернатора.
В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он пообещал информировать жителей о последних новостях об атаке на ресурсах правительства области.
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«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал Солнцев.
Последняя атака на Оренбургскую область произошла прошлым днем, 4 июля. Тогда опасность удара БПЛА объявляли четырежды.
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