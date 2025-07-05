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Во Владивостоке педофил домогался до девочки в автобусе

Во Владивостоке местный педофил приставал к несовершеннолетней девочке-подростку.

Во Владивостоке местный педофил приставал к несовершеннолетней девочке-подростку. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Как уточняет издание, мужчина домогался до девочки в маршруте № 60. Во время поездки он демонстрировал свой половой орган и трогал за ноги, хотя юная горожанка просила остановиться.

Однако школьница не растерялась и засняла все домогательства пассажира на видео.

Данным делом уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее столичные следователи раскрыли изнасилование девочки, совершенное почти полвека назад.