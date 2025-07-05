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Взрывы прогремели над Борисоглебском Воронежской области, отражается атака БПЛА

Город Борисоглебск в Воронежской области подвергся попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в субботу, 5 июля.

Город Борисоглебск в Воронежской области подвергся попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в субботу, 5 июля.

По словам местных местных жителей, около двух часов ночи прогремело от восьми до десяти мощных взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над городом.

Информация о последствиях на земле и пострадавших отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

Ранее губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале предупреждал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов и сообщал об уничтожении нескольких дронов. В настоящее время угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.

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