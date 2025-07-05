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Российский дипломат назвал виновника затягивания конфликта на Украине

В украинском конфликте просматривается значительное увеличение риска эскалации. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, на подобную тенденцию указывают высказывания представителей западных государств.

Риторика Запада грозит эскалацией, считает Буякевич.

В украинском конфликте просматривается значительное увеличение риска эскалации. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, на подобную тенденцию указывают высказывания представителей западных государств.

«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — сообщил Буякевич в беседе с РИА Новости. По его словам, западные государства и Великобритания продолжают поставлять вооружение Украине, не принимая во внимание предложения российской стороны по урегулированию ситуации.

Дипломат отметил, что Москва неоднократно озвучивала свои переговорные позиции, в том числе на встречах в Стамбуле и в июне текущего года. В частности, речь шла о необходимости устранения первопричин кризиса. Однако западные страны считают такие требования нереалистичными и неприемлемыми. Вместо этого, по словам Буякевича, от России требуют прекратить боевые действия без каких-либо встречных шагов или гарантий.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила несогласие с продолжением финансовой поддержки Украины и призвала президента Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с РФ. По ее мнению, конфликт с Россией оказывает разрушительное влияние на ситуацию на Украине. Она отметила, что дальнейшая эскалация только усугубит уже существующий кризис в стране, которая, по ее словам, сталкивается с серьезными трудностями. Политик также подчеркнула, что проводимая украинским руководством политика не приносит ощутимых положительных результатов ни для государства, ни для его населения.

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