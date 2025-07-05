Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила несогласие с продолжением финансовой поддержки Украины и призвала президента Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с РФ. По ее мнению, конфликт с Россией оказывает разрушительное влияние на ситуацию на Украине. Она отметила, что дальнейшая эскалация только усугубит уже существующий кризис в стране, которая, по ее словам, сталкивается с серьезными трудностями. Политик также подчеркнула, что проводимая украинским руководством политика не приносит ощутимых положительных результатов ни для государства, ни для его населения.