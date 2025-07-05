Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца»

В досье на сайте утверждается, что артистка «осознанно пересекала государственную границу Украины с целью въезда в Крым», а также принимала участие в «попытках оккупации полуострова». Кроме того, по версии администраторов ресурса, Ходченкова занималась коммерческой деятельностью на территории Крыма, которую Киев не хочет признавать российской.