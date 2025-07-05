МЧС: Беспилотники ВСУ попытались атаковать Чебоксары

Украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаковать объекты на территории столицы Чувашии города Чебоксары в ночь на субботу 5 июля. Об этом информирует пресс-служба российского МЧС.
«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», — сказано в релизе.
Напомним, российские регионы подверглись атаке дронов ВСУ вечером 4 июля. Всего уничтожено 42 беспилотника. Большая часть дронов ликвидирована над Белгородским регионом.
Также сообщалось, что свыше 20 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области после атаки украинских БПЛА.
Кроме того, в ночь на 5 июля беспилотник сбит над Гатчинским округом Ленобласти.
После этого губернатор Дрозденко сообщил, что над Тосненским районом Ленобласти сбит БПЛА.