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МЧС: Беспилотники ВСУ попытались атаковать Чебоксары

Жителей столицы Чувашии призвали быть бдительными на фоне угрозы атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаковать объекты на территории столицы Чувашии города Чебоксары в ночь на субботу 5 июля. Об этом информирует пресс-служба российского МЧС.

«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», — сказано в релизе.

Напомним, российские регионы подверглись атаке дронов ВСУ вечером 4 июля. Всего уничтожено 42 беспилотника. Большая часть дронов ликвидирована над Белгородским регионом.

Также сообщалось, что свыше 20 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области после атаки украинских БПЛА.

Кроме того, в ночь на 5 июля беспилотник сбит над Гатчинским округом Ленобласти.

После этого губернатор Дрозденко сообщил, что над Тосненским районом Ленобласти сбит БПЛА.

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