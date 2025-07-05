Тренеру, где насиловали 10-летнего красноярца, запретили некоторые действия

Редакция krsk.aif.ru узнала про тренера, которому родители доверили жизнь и безопасность собственных детей. Судя по документам на сайте федерации Муай-Тай Красноярского края, воспитанники тренера не раз выходили победителями на различных соревнованиях, а сам Денис Ч. побеждал на мировом турнире в 2013 году. В 2025 году ему присвоили квалификацию спортивного судьи всероссийской категории в дисциплине по тайскому боксу.