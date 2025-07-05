Тренеру, где насиловали 10-летнего красноярца, запретили некоторые действия

«О произошедшем ребёнок сообщил воспитателю (тренеру), однако педагог не принял мер к его защите и дальнейшему пресечению противоправных действий подростков, не уведомил администрацию лагеря о произошедшем и не сообщил о преступлении в правоохранительные органы», — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Редакция krsk.aif.ru узнала про тренера, которому родители доверили жизнь и безопасность собственных детей. Судя по документам на сайте федерации Муай-Тай Красноярского края, воспитанники тренера не раз выходили победителями на различных соревнованиях, а сам Денис Ч. побеждал на мировом турнире в 2013 году. В 2025 году ему присвоили квалификацию спортивного судьи всероссийской категории в дисциплине по тайскому боксу.
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