На трассе М-4 «Дон» столкнулись семь автомобилей, начался пожар

На трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
На 399-м километре автодороги, расположенном в Елецком районе, столкнулись семь автомобилей, включая два грузовика и несколько легковых машин. После столкновения начался сильный пожар.
По предварительным данным, пострадал как минимум один человек. Движение в районе аварии затруднено. Возгорание началось на платном участке трассы после столкновения автомобилей, передает Telegram-канал Shot.
В Ростовской области столкнулись два грузовика и «газель», в которой находились несколько несовершеннолетних детей. В результате аварии машина оказалась зажата между фурами.
2 июля в Подмосковье столкнулись автомобиль марки «Хендэ» и маршрутный микроавтобус марки «Луидор», который от удара опрокинулся. В результате аварии одну пассажирку «Луидора» 1946 года рождения госпитализировали.