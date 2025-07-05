ВС РФ берут новые позиции Купянска.
Российские подразделения активно работают над блокировкой всех логистических путей снабжения украинских вооруженных сил в Купянске, Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — отметил Марочко для ТАСС.
Эксперт также добавил, что российские бойцы уже добились определенных успехов в пригородных районах Купянска, где они закрепились на новых позициях. В то же время в самом городе активные боевые действия пока не начались.
Ранее российские военные уже начали операцию по окружению украинских сил в Радьковке Харьковской области, формируя огневое кольцо и осложняя снабжение противника. Эти действия стали продолжением расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей и сопровождались взятием под контроль ряда населенных пунктов, что позволило усилить давление на позиции ВСУ в регионе.