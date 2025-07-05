«РВ»: ВС РФ пересекли дно Каховского водохранилища и обошли ВСУ в Каменском

Сегодня, 5 июля, более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Повреждены несколько объектов, и энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, несмотря на риск повторных обстрелов. Ранее в регионе уже фиксировались проблемы с электроснабжением из-за атак ВСУ.