В Пулково задержано более 50 рейсов

Представители авиакомпаний и аэропорта оказывают помощь пассажирам: им предоставляют воду и питание. Персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, а авиакомпании корректируют расписание. Пассажирам советуют следить за информацией на онлайн-табло и обращаться за уточнениями в авиакомпании. О причинах введения ограничений не сообщается.